Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Kayseri’de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Süha Sokak üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangında cam kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

