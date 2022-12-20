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Geri dönüşüm malzemeleri sokak hayvanlarına yuva oldu

20.12.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt Belediyesi, sokak hayvanlarına geri dönüşümden sağladığı malzemelerle yuva yaptı.

Geri dönüşüm malzemeleri sokak hayvanlarına yuva oldu

Hayvanseverlerin katkılarıyla yapılan yuvalar, çocuklar tarafından boyanarak besleme noktalarına yerleştirildi.

Esenyurt’ta can dostlarımızın üşümesini engellemek ve geri dönüşüme destek sağlamak amacıyla, ahşap malzemelerden kedi ve köpek kulübeleri yapıldı. Kulübeler için hayvansever gençlerle birlikte çevreden geri dönüşüm malzemesi toplayan ekipler, ardından toplanan malzemeleri belediyenin Modern Hayvan Bakımevi’nde sokak hayvanları için sıcak bir yuvaya dönüştürdü. Hazırlanan kulübeler özel çocuklar tarafından boyanarak ilçedeki besleme noktalarına yerleştirildi.

“BÜTÜN HAYVANLARIN BARINMA İHTİYACI VAR

Geri dönüşümden yapılan yuvaların bir sosyal sorumluluk projesi haline geldiğini belirten Esenyurt Belediyesi Veteriner ve Sağlık İşleri Müdürü Halil Çalış şöyle konuştu: “Önümüz kış. Bütün hayvanların barınma ihtiyacı var. Biz de bu görevimizi yaparken bunu sosyal sorumluluk projesi haline getirdik. Başından beri gençlerimizi dâhil ettik. Çöpten topladıkları atık malzemeleri alıp barınağa getirdiler. Ardından başka gençlerimiz tarafından montajı yapıldı. Çocuklarımızla sokak hayvanlarını bir araya getirmek istedik. Getirirken de özel ve sağlıklı çocuklarımızı bir araya getirip beraber kaynaşmalarını istedik. Bir tane özel çocuğumuz köpek sahiplendi. Bu bizi çok mutlu etti.”

“ÇOK EĞLENCELİYDİ”

Etkinliğin çok eğlenceli geçtiğini söyleyen Esmanur Armut, “Hayvanlar için kulübeleri boyadık. Hayvanlara baktık, çok güzeldi. Çok eğlenceliydi” dedi. Barınaktan köpek sahiplenen Aylin Çekiç ise “10 yaşında bedensel engelli oğlum var. Onun için bugün hayvan barınağına geldik. Köpek sahiplendik. Bayağı da mutlu olduk. Bu tür çalışmalar için Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ederiz” diye konuştu.

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