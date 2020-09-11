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Geri dönüşümde ödüller sahiplerini buldu

MUĞLA HABERLERİ  | 11.09.2020 15:14 | Son Güncelleme

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen Ödüllü Apartman ve Site Sakinleri Atık Bitkisel Yağ ve Atık Pil Toplama yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.Menteşe Belediye binası önünde düzenlenen ödül töreninde, yarışmaya katılan apartman sakinleri Mustafa Özkan ile Fikriye Eren’e ödüllerini veren Menteşe Belediye Başkan Gümüş, “Menteşe Belediyesi olarak kentimizin daha yeşil, daha temiz ve yaşanabilir olması için çalışıyor, geri dönüşüme önem veriyoruz.

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen Ödüllü Apartman ve Site Sakinleri Atık Bitkisel Yağ ve Atık Pil Toplama yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.
Menteşe Belediye binası önünde düzenlenen ödül töreninde, yarışmaya katılan apartman sakinleri Mustafa Özkan ile Fikriye Eren’e ödüllerini veren Menteşe Belediye Başkan Gümüş, “Menteşe Belediyesi olarak kentimizin daha yeşil, daha temiz ve yaşanabilir olması için çalışıyor, geri dönüşüme önem veriyoruz. Her yıl düzenlediğimiz ödüllü atık pil ve bitkisel atık yağ yarışmamız ile geri dönüşüm konusunda önemli adımlar atıyoruz. Pandemi nedeniyle bu yıl apartman ve site sakinleri arasında düzenlediğimiz yarışmamızın bu ay ki kazananları, Çerçiler Apartmanı ile Nilüfer Apartmanı sakinleri oldu. Çerçiler Apartmanı sakinleri 27,5 kg atık pil toplarken, Nilüfer Apartmanı sakinleri 31 kg bitkisel atık yağ topladı. Geri dönüşüm konusundaki duyarlılıklarından dolayı yarışmaya katılan apartman sakinlerine teşekkür ediyorum. Menteşe hepimizin. Gelecek nesillere yaşanabilir bir Menteşe bırakmak için, geri dönüşüm konusunda tüm halkımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu güzel kentin doğasını, tarihini, çevresini hep birlikte koruyacağız” dedi.
Atık Pil Toplama Yarışması birincisi Çerçiler Apartmanı sakinleri adına yarışmaya katılan Mustafa Özkan ile Atık Bitkisel Yağ Toplama Yarışması birincisi Nilüfer Apartmanı sakinleri adına yarışmaya katılan Fikriye Eren’ e apartman içi temizlik aracı, çöp konteynırı, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, cam sil ve çöp poşetinden oluşan temizlik ürünü ödülleri, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından verildi.

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