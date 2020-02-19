Geri dönüşümde örnek olan Kocasinan Belediyesi’ne Sıfır Atık Belgesi

Sıfır Atık Projesi’ne yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Kocasinan Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandı. Geri dönüşüm yatırımlarıyla Türkiye’ye örnek olduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşümün hem doğal kaynakların korunması hem de ekonomik açıdan çok önemli olduğunu söyledi.

Geri dönüşüm çalışmalarına belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Kocasinan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veriyor. Bu doğrultuda örnek çalışmalar gerçekleştirerek, ‘Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazanan Kocasinan Belediyesi, geri dönüşümle hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağlıyor.

Geleceğin teminatı çocuklara daha güzel bir Kocasinan bırakmak için çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Sokağa atılan plastik ambalaj malzemeleri tabiatta kendi haline bırakıldığında yüzlerce yıl kaybolmuyor ve tabiatı kirletiyor. Geri dönüşümle birlikte tabiatın kirlenmesine engel olunduğu gibi aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor. Bu bilinçle evdeki ambalaj atıklarını çöpe atmamalıyız. Onlar çöpe atılmayacak kadar kıymetli ürünler. Kağıt, karton gibi ürünleri de geri dönüşüme kazandırarak hem ekonomimize katkı sağlamış hem de ağaçların kesilmesini önlemiş oluyoruz. Geri dönüşüm tesisimiz KAYÇEV ile 4 yılda 21 bin 895 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürülerek, 371 bin 705 ağacın kesilmesi önlendi. Özellikle belirtmek istiyorum ki; Kocasinan Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın değerli eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veriyoruz. Bu vesile ile küçük yavrularımıza ve vatandaşlarımıza geri dönüşüme olan katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bütün gayretimiz; Güçlü Türkiye’nin yarınları ve aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi bir Kocasinan ve daha güzel bir Kayseri’de yaşamaları içindir.” ifadelerini kullandı.

“Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz.” diyen Başkan Çolakbayrakdar, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için çevre temalı projeleri artırarak devam ettireceklerini sözlerine ekledi.

