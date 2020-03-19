Gerilim tipi baş ağrısı neden olur?

Psikolog Fundem Ece Kaykaç, gerilim tipi baş ağrısı hakkında bilgi verdi.

Uzman Klinik Psikolog Fundem Ece Kaykaç, “Gerilim tipi baş ağrısı, baş ağrıları içinde en sık görülen tiptir. Pek çok insanda ayda 1-2 defa bu tip baş ağrıları görülür. Bu ağrılar genellikle birkaç saat sürer, ama inatçı ağrılar birkaç gün de sürebilir. Şehir yaşamının yüksek temposunda her geçen gün yaygınlığı artan gerilim tipi baş ağrıları, özellikle kadınlarda daha sık görülür. Çevresel faktörlerin değişmesi, aşırı sorumluluk yüklenme, düş kırıklıkları, ailesel ve ekonomik sorunlar gibi insan yaşamındaki önemli değişiklikler sonucu yüz, baş ve boyun kaslarının sürekli gerilmesi ile ortaya çıkan şiddetli baş ağrısıdır. Baştaki veya boyundaki kasların kasılması; stres veya huzursuzluk, günümüz teknoloji dünyasında uzun süre bilgisayar ya da telefon başında oturma, trafik kazası gibi bir darbeye veya depresyona bağlı olabilir” dedi.

Herhangi bir yaşta görülebildiğini ve en çok genç erişkin yaşlarda görüldüğünü ifade eden Kaykaç, “Genellikle öğleden sonra başlar ve akşam saatlerine doğru şiddeti artar. Duygusal stres, gerilim, yorgunluk, uykusuzluk, öğün atlama ve menstürasyon, gerilim tipi baş ağrısını migrende olduğu gibi tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir. Ayrıca alkol tüketimi, göz yorgunluğu, kurulaşmış gözler, aşırı yorgunluk, sigara tüketimi, soğuk algınlığı ya da grip, sinüs enfeksiyonu, kafein alımının da bu baş ağrısını yol açtığı söylenebilir. İleriye dönük yapılan toplum temelli bir çalışmada orta-ileri şiddette migren dışı baş ağrısının depresyon açısından risk olduğu gösterilmiştir. Kronik gerilim tipi baş ağrılarında ise, hasta ayda en az 15 kez ve yılda en az 6 ay ağrı çeker. Hastalık başlangıcında stres, yorgunluk veya gerginlik olabilir. Bu faktörler daha çok, başı çevreleyen kaslarda hassasiyete neden olarak baş ağrısı oluşturabilir. Kronik gerilim tipi baş ağrısına genellikle altta yatan bir depresyon neden olabilir” diye konuştu.

İlaçların yanı sıra çeşitli ilaç dışı yöntemlerin de baş ağrılarının kontrolünde sıklıkla kullanılmaya başlandığını ifade eden Kaykaç, “Bu yöntemlerin başında gevşeme eğitimi gibi psikolojik girişimler gelmektedir. Hastalara nasıl gevşeyecekleri öğretilmektedir. Bu yöntem özellikle kas kasılması baş ağrılarının tedavisinde son derece etkilidir. Gerilim tipi baş ağrısında hastanın muayenesi normaldir. Baş ağrısı yapacak diğer nedenler hakkında şüphe varsa laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerine başvurulabilir. Gerilim tipi baş ağrınız varsa; iş yoğunluğunuzu azaltmayı deneyip, kendinize daha çok vakit ayırabilirsiniz. Ayrıca yürüyüş yapmak ve kısa süreli ılık duş almak da baş ağrınızın iyileşmesine fayda sağlayacaktı” açıklamalarında bulundu.

