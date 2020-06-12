Yıllardır atıl durumda kalan ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın gayretleriyle tekrar canlanan Gerkonsan’da ilk temel atıldı.

İlçe ve Ülke ekonomisine büyük hizmet veren ve daha sonrasında yaklaşık 8 yıl atıl durumda kalan Gerkonsan’ı 2020 Ocak ayında yapılan ihalede satın alan ASP Assan firması temel atma töreni gerçekleştirdi. Törene Belediye Başkanı Mustafa Allar, Ak Parti İlçe Başkan İsmail Çetin, İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, ASP Assan Firmasının sahipleri ve yöneticileri katıldı.

Tören esnasında konuşma yapan firma yetkilileri, “Belediye Başkanı Mustafa Allar’a, Gerkonsan’ın satın alma sürecinde ve akabinde verdiği destek ve yakın ilgisinden dolayı teşekkür ederiz. Mustafa Allar bizlerle sürekli irtibatta kalarak ve bizleri ziyaret ederek ilçede istihdam yapmamız için büyük gayret gösterdi. Açıkçası ilk teklif edildiğinde sıcak bakmıyorduk. Sincan’da bulunan fabrikamızın ardından başka yerlerde de arayış içerisindeydik. Bu süreçte Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın özel gayretleri, heyecanı verdiği güven son kararımızı şekillendirerek Gerkonsan’ı almamızda en büyük etken oldu’’ dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Savunma Sanayi sektörünün öncü firmalarından olan ve Ocak ayında TMSF’nin satışa çıkardığı Gerkonsan’ı satın alan ASP Assan firmasının temel atma törenine katıldık. Merhum Erbakan hocamızın miras bıraktığı ve yıllardır atıl durumda kalarak bizlerde üzüntüye neden olan Gerkonsan hayata geçerek İlçemize, Bölgemize ve Ülkemize hizmet etmeye devam edecek. Firma yetkililerinin ifadesine göre 2020 yılında 30, 2021 yılından itibaren en az 300 işçi çalıştırarak ilçemize ve ülkemize istihdam sağlayacak. Yeni sahiplerine, Geredemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

Konuşmaların ardından kurban kesilerek dua edildi.

