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Germencik Belediye Meclisi’nden örnek karar

AYDIN HABERLERİ  | 04.03.2020 12:29 | Son Güncelleme

Germencik Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında İdlib’te rejim güçlerince gerçekleşen alçak saldırıda şehit olan askerler için örnek bir karar alındı.Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında alınan kararla belediye meclis üyeleri huzur hakları ile şehitler için lokma döktürecek.

Germencik Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında İdlib’te rejim güçlerince gerçekleşen alçak saldırıda şehit olan askerler için örnek bir karar alındı.
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında alınan kararla belediye meclis üyeleri huzur hakları ile şehitler için lokma döktürecek. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş gösterilen bu hassas davranış için meclis üyelerine teşekkür etti. Lokma hayrı 5 Şubat 2020 Perşembe günü Germencik kent meydanında, 7 Şubat Cumartesi ise Ortaklar’da gerçekleştirilecek.
Germencik Belediye Meclisinde konuşan Belediye Başkanı Fuat Öndeş “Uyum ve birlik olarak örnek bir ilçeyiz. Bugün bu uyum ve birlikteliğin göstergesi olarak önemli bir karar aldık. Huzur haklarımız ile aziz şehitlerimiz için lokma döktüreceğiz. Bu vesile ile İdlib’te rejim güçlerince gerçekleştirilen alçak saldırıda şehadete yürüyen kahraman evlatlarımız başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve yüce milletimizin başı sağ olsun." dedi.

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