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Germencik Belediyesi ’askıda kurban’ kampanyasını başarıyla uyguladı

AYDIN HABERLERİ  | 05.08.2020 09:52 | Son Güncelleme

Germencik Belediyesi tarafından başlatılan ’askıda kurban’ kampanyası kapsamında hayırseverlerin bağışladığı kurban etleri belediye ekiplerince ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in bayram öncesi sosyal medya hesabından “Kurban etini bağışla, bu mutlulukta senin de payın olsun” çağrısıyla başlattığı uygulama çerçevesinde kurban ibadetini yerine getiren Germencikli vatandaşlarca bağışlanan kurban etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Germencik Belediyesi tarafından başlatılan ’askıda kurban’ kampanyası kapsamında hayırseverlerin bağışladığı kurban etleri belediye ekiplerince ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in bayram öncesi sosyal medya hesabından “Kurban etini bağışla, bu mutlulukta senin de payın olsun” çağrısıyla başlattığı uygulama çerçevesinde kurban ibadetini yerine getiren Germencikli vatandaşlarca bağışlanan kurban etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Belediye Başkanı Öndeş Germencik halkına destek ve katkıları için teşekkür etti.
Askıda Kurban uygulaması kapsamında ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtımı yapılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, hayırsever Germenciklilere teşekkür etti. Öndeş, “Büyük bir dayanışma ve yardımlaşma örneği sergileyen hayırsever halkımız başlattığımız kampanyaya verdikleri destek ile Kurbanın manasını tam anlamıyla yaşattılar. Gerek pandemi sebebiyle gerekse ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde bir nebzede olsa halkımız arasındaki bağları güçlendirmek, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak için böyle bir kampanya başlattık. Kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için bayramda mesai yaptık ve hayırseverlerce bağışlanan kurban etlerini bir elin verdiğini öbür el görmeyecek ilkesine uygun olarak ulaştırdık. Tüm halkımıza verdikleri destek ve katkıdan dolayı teşekkür ederim, Allah hayırlarını kabul etsin” dedi.

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