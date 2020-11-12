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Germencik Belediyesi deprem yardım paketlerini ulaştırdı

AYDIN HABERLERİ  | 12.11.2020 11:08 | Son Güncelleme

Germencik Belediyesi İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde zarar gören vatandaşlar için hazırladığı yardım paketlerini teslim etti.Depremzedeler için vakit kaybetmeden adım atan ve yardım yapılması konusunu meclis gündemine alan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in teklifi belediye meclisi tarafından kabul görmüş ve 50 bin liralık ayni yardım yapılması kararı alınmıştı.

Germencik Belediyesi İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde zarar gören vatandaşlar için hazırladığı yardım paketlerini teslim etti.
Depremzedeler için vakit kaybetmeden adım atan ve yardım yapılması konusunu meclis gündemine alan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in teklifi belediye meclisi tarafından kabul görmüş ve 50 bin liralık ayni yardım yapılması kararı alınmıştı. Hazırlanan yardımlar İzmir Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezine ulaştırıldı. Deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden oluşturulan yardım paketinde hijyen malzemeleri, yastık, yorgan, kadın, erkek ve çocuk eşofman takımları, bebek bezi gibi yardımlar ile kolonya ve maske bulunuyor.
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş yardım paketlerine depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ilettiği ve yakınlarını kaybeden vatandaşlara taziyelerini bildirdiği mektup da gönderdi. Öndeş mektubunda, “Deprem felaketi sebebiyle yaşadığınız tarifsiz acıları yüreğimizde hissediyor, en samimi duygularımla geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu zor günleri el birliğiyle, gönül birliğiyle hep birlikte atlatacak, aydınlık ve güzel yarınlara yeniden merhaba diyeceğiz. Germencik Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile yaşanan felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, Germencik halkının selamlarını bildiriyorum” dedi.

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