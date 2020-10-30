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Germencik Belediyesi sosyal tesislerini depremzedelere hazır hale getirdi

AYDIN HABERLERİ  | 30.10.2020 21:54 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen, Germencik’in komşu ilçesi Kuşadası ilçesinde hasara neden olan depremle ilgili Germencik Belediyesi de teyakkuza geçti.

İzmir’de meydana gelen, Germencik’in komşu ilçesi Kuşadası ilçesinde hasara neden olan depremle ilgili Germencik Belediyesi de teyakkuza geçti. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in önderliğindeki ekipler ilçedeki belediyeye ait tüm sosyal tesisleri depremzedeler için hazır hale getirdi.
Evlerine giremeyen vatandaşları ağırlamak için belediyeye ait tüm işletmelerin 24 saat açık olacağını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, personellerin hizmet vereceğini söyledi. Öndeş SMS ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyurusunda “Deprem sebebiyle evlerinde kalamayan vatandaşlarımızın için Germencik’te Şehit Serkan Özpınar Parkı (Aile Çay Bahçesi), Kültür Kafe ve 19 Mayıs Park ile Ortaklar’da Şehit Görkem Akkuş Parkımız 24 saat sizlere hizmet verecektir. Ayrıca 19 Mayıs Parkı Düğün Salonumuz konaklamak isteyen halkımıza açık olacaktır.” dedi.
Pandemi hatırlatması da yapan Öndeş açıklamasında bir arada bulunurken sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına dikkat edilmesini istedi.
Cumhuriyet Meydanı’nda çadırlar kuruldu
İşletmelerin yanı sıra Germencik Cumhuriyet Meydanını deprem toplanma noktası olarak hazırlanması talimatını veren Belediye Başkanı Fuat Öndeş, alana çok miktarda çadır kurdurdu. Olası bir deprem ya da artçılara karşı ilçe genelinde tüm hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

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