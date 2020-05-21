YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Germencik Belediyesi’nden üreticilere yonca desteği

Germencik Belediyesi’nden üreticilere yonca desteği

AYDIN HABERLERİ  | 21.05.2020 10:06 | Son Güncelleme

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, geçiminin önemli bir bölümünü tarım ve hayvancılıktan sağlayan Germencik halkına yönelik gerçekleştirdiği kırsal kalkınma hamleleri ile çiftçi ve üreticinin yanında olmaya devam ediyor.Germencik Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile yapılan iş birliği çerçevesinde pilot bölge olarak seçilen Reisköy Mahallesi meralarında ekimi yapılan yoncaların ilk hasadının dağıtımı gerçekleştirildi.

Germencik Belediyesi’nden üreticilere yonca desteği

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, geçiminin önemli bir bölümünü tarım ve hayvancılıktan sağlayan Germencik halkına yönelik gerçekleştirdiği kırsal kalkınma hamleleri ile çiftçi ve üreticinin yanında olmaya devam ediyor.
Germencik Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile yapılan iş birliği çerçevesinde pilot bölge olarak seçilen Reisköy Mahallesi meralarında ekimi yapılan yoncaların ilk hasadının dağıtımı gerçekleştirildi. Piyasa fiyatlarının çok altında bir rakamla uygun fiyatlı olarak çiftçilere satışı gerçekleştirilen yonca balyaları vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş mera ıslahları ve yonca ekiminin süreceğini, il ve ilçe müdürlükleri ile iş birliği çerçevesinde üretime müsait olan tüm noktalarda bu uygulamayı yaygınlaştırmayı planladıklarını ifade etti.
Başkan Öndeş, “Çiftçimize desteğimizi sürdüreceğiz”
Uygun fiyatlı yonca desteği hakkında açıklamalarda bulunan Fuat Öndeş, pilot bölge olarak seçilen Reisköy’de yonca ekimi uygulamasını ilçe genelinde yaygınlaştırmak amacında olduklarını söyledi. Öndeş “Çiftçi ve üreticimizin refahı, huzur ve mutluluğu için çalışmalarımız sürüyor. GERKOOP, İNYA gibi hamlelerimizle bu anlamda ciddi işlere imza attık. Germencik Belediyesi olarak tarım il ve ilçe müdürlüklerimizin öncülüğü ve iş birliği ile ıslahını yaptığımız Reisköy meralarında yonca ekiminin ilk hasadının dağıtımını gerçekleştirdik. İlçemizde ekime müsait diğer noktalarda da bu uygulamayı yaparak piyasa fiyatlarının çok altında rakamlarla çiftçilerimize yonca ulaştırmayı hedefliyoruz. Tarım ve hayvancılığa yönelik üretimin önünü açacak, çiftçilerimize desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Germencik Belediyesi’nden üreticilere yonca desteği

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?' Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?'
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul'da berber ve kuaförler gece 02.30'a kadar mesai yaptı

İstanbul'da berber ve kuaförler gece 02.30'a kadar mesai yaptı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı 1 yaralı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı 1 yaralı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Bolu'da, dükkan ve evde çıkan yangın hasara neden oldu

Bolu'da, dükkan ve evde çıkan yangın hasara neden oldu

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

Aydın Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
04:06
Sabah
05:47
Öğle
13:10
İkindi
17:01
Akşam
20:24
Yatsı
21:57

Aydın Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Altuğ Eczanesi
Merkez
Eraydın Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kuşadası’nda ormanlık alandaki kaçak hobi bahçeleri mühürlendi

Kuşadası’nda ormanlık alandaki kaçak hobi bahçeleri mühürlendi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Atça Sebze Ve Meyve Halinde Çilek Sezonu Açıldı

Atça Sebze Ve Meyve Halinde Çilek Sezonu Açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.