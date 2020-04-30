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Germencik Kaymakamı Işık, maaşını bağışladı

AYDIN HABERLERİ  | 30.04.2020 18:28 | Son Güncelleme

Aydın’ın Germencik ilçesinde görev yapan Kaymakam Ayhan Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan milli dayanışma kampanyasına bir aylık maaşını bağışladı.Tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de ölümlere yol açan korona virüs salgını dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganı ile milli dayanışma kampanyası başlattı.

Germencik Kaymakamı Işık, maaşını bağışladı

Aydın’ın Germencik ilçesinde görev yapan Kaymakam Ayhan Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan milli dayanışma kampanyasına bir aylık maaşını bağışladı.
Tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de ölümlere yol açan korona virüs salgını dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganı ile milli dayanışma kampanyası başlattı. Kampanyaya bir destek de Germencik Kaymakamı Ayhan Işık’tan geldi. Kaymakam Işık, bir aylık maaşını kampanyaya bağışladı.
Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, "Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde, ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlatılan milli dayanışma kampanyasına 1 aylık maaşımı bağışlayarak ben de katılıyorum. Tamamen gönüllülük esasına göre Biz Bize Yeteriz Türkiyem diyerek, iş insanlarımız, kamu personellerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve hayırsever hemşehrilerimizin katkıları gücümüze güç katacaktır" dedi.

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