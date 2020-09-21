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Germencikli kadınlar öğrenciler için üretiyor

AYDIN HABERLERİ  | 21.09.2020 12:12 | Son Güncelleme

Aydın’ın Germencik ilçesinde ‘Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar’ projesi tüm hızıyla sürüyor.

Germencikli kadınlar öğrenciler için üretiyor

Aydın’ın Germencik ilçesinde ‘Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar’ projesi tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında Halk Eğitim Merkezi’ndeki öğretmen ve kursiyer gönüllüler, dezavantajlı bölgelerdeki öğrenciler için maske üretiyor.
Germencik Kaymakamı Ayhan Işık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi Germencik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Işık ve Çiftçi, merkezdeki gönüllü öğretmen ve kursiyerlerin çalışmalarını inceledi. Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, “Proje kapsamında Korona virüs ile mücadele dolayısıyla, ilçemizin dezavantajlı bölgelerinde bulunan öğrenciler için gönüllülük esasına dayalı olarak maske üretimi yapılıyor. Gönüllü kadınlarımız burada günde yaklaşık 500 adet maske üretimi gerçekleştiriyorlar. Projeye katkı sunan ve görev alan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Germencikli kadınlar öğrenciler için üretiyor

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