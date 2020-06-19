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Germencikli zurnacılar festival istedi

AYDIN HABERLERİ  | 19.06.2020 11:34 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli zurnacıların yetiştiği merkezlerden biri olan Aydın’ın Germencik ilçesindeki zurnacılar, her geçen müzisyenlik mesleğinin ağırlığını kaybetmesinden dert yanarak, Aydın’da da zurnacılık festivali düzenlenmesini istediler.Korona virüs salgını dolayısıyla düğünlerin yasaklanmasının ardından en büyük sıkıntı yaşayan kesimlerden birinin de müzisyenler odluğunu belirten bölgede herkesin üstat olarak tanıdığı Kültür Bakanlığı Tescilli Zurnacılardan Doğan Zentur, “Pek zurnacının tek serveti ve nefesi ve tek işi de zurnacılıktır.

Türkiye’nin önemli zurnacıların yetiştiği merkezlerden biri olan Aydın’ın Germencik ilçesindeki zurnacılar, her geçen müzisyenlik mesleğinin ağırlığını kaybetmesinden dert yanarak, Aydın’da da zurnacılık festivali düzenlenmesini istediler.
Korona virüs salgını dolayısıyla düğünlerin yasaklanmasının ardından en büyük sıkıntı yaşayan kesimlerden birinin de müzisyenler odluğunu belirten bölgede herkesin üstat olarak tanıdığı Kültür Bakanlığı Tescilli Zurnacılardan Doğan Zentur, “Pek zurnacının tek serveti ve nefesi ve tek işi de zurnacılıktır. Geliri olmadığı gibi emekli de olmayan zurnacılar bu süreçte ciddi sıkıntıya düştü. Zurnacılık sadece bir enstrüman işi değil aynı zamanda önemli bir kültürdür. Bu kültür ve kültürü yürüyenler sahip çıkılmalıdır” dedi.
Bugün mahareti ve becerisi ne olursa olsun davul çalıp zurna üfleyenlerin neredeyse hiç birinin sosyal güvencesi olmadığını belirten Zentur, “İnsanların en unutulmaz en mutlu günlerini bizler renk katarız ama, herkesin mutluluğuna koşan davul-zurnacılar aslında kendileri mutlu değil” dedi.
Alaylı bir eğitim süreciyle mesleği yaşattıklarını ve mesleğin yozlaşmaması için Aydın’da ya da Germencik’te zurna festivali düzenlenmesini beklediklerini ifade eden Doğan Zentur, “Bu etkinlik Muğla’da yapılıyor ve dünyada ilgi görüyor. Bizim Aydın’da da oldukça önemli üstatlar olduğu gibi yetenekli gençlerimiz var. Yetkililerden Aydın’da da zurna festivali yapılmasını istiyoruz” dedi.

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