YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Germencik’te 152 işletme denetlendi

Germencik’te 152 işletme denetlendi

AYDIN HABERLERİ  | 16.09.2020 09:29 | Son Güncelleme

Aydın’ın Germencik ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 152 işyerinde denetleme yapıldı.Kovid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde tedbirler alınmaya devam ederken, korona virüs denetimleri de sıkılaştırıldı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 152 işyerinde denetleme yapıldı.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde tedbirler alınmaya devam ederken, korona virüs denetimleri de sıkılaştırıldı. Germencik Kaymakamlığı koordinesinde alınan tedbirler kapsamında korona virüs denetimleri gerçekleştirildi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 60 berber ve kuaför, 2 ticari taksi ve minibüs durağı, 6 taksi, 17 minibüs, 29 kahvehane ve çay ocağı, 33 Lokanta, 1 spor merkezi, 1 konaklama tesisi, 1 çay bahçesi, 1 dernek lokali, 1 internet kafe olmak üzere toplam 152 işletmede denetimler gerçekleştirildi. 6 ekipten ve 18 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde işletmelere gerekli uyarılar ve bilgilendirme yapılırken, tedbirlere uymayanlar hakkında yasal işlemler gerçekleştirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama
Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi
Aydın’da bir kişi evde ölü bulundu
Aydın’da bir kişi evde ölü bulundu
İlave su şebekesi hatları yapılıyor
İlave su şebekesi hatları yapılıyor

Aydın Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
05:23
Sabah
06:44
Öğle
13:08
İkindi
16:38
Akşam
19:23
Yatsı
20:39

Aydın Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Er Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Kalıpçı Eczanesi
Merkez
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Aydın'da restoranda silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Aydın'da restoranda silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.