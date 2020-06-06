YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Germencik’te 314 nokta denetlendi

Germencik’te 314 nokta denetlendi

AYDIN HABERLERİ  | 06.06.2020 12:25 | Son Güncelleme

Aydın’ın Germencik ilçesinde 314 noktada koronavirüs denetimi yapıldı.Tüm dünyayı korkutan ve ülkemizde görüldüğü andan itibaren 4 bin 500’ün üzerinde kişinin hayatına mal olan ölümcül koronavirüse karşı denetimler devam ediyor.

Aydın’ın Germencik ilçesinde 314 noktada koronavirüs denetimi yapıldı.
Tüm dünyayı korkutan ve ülkemizde görüldüğü andan itibaren 4 bin 500’ün üzerinde kişinin hayatına mal olan ölümcül koronavirüse karşı denetimler devam ediyor. Denetimler kapsamında Aydın’ın Germencik ilçesinde de 314 noktada 7 ekip 64 personel ile denetim gerçekleştirildi. Germencik’te koronavirüse geçit vermeyeceklerini kaydeden Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, "İlçemiz genelinde 86 berber ve kuaför, 12 ticari taksi, 2 durak, 10 şehirçi minibüs, 101 kahvehane ve kıraathane, 58 lokanta ve restoran, 1 spor tesisi, 2 konaklama tesisi, 37 cami, 5 açık alan olmak üzere toplamda 314 noktada 64 personel ile denetim gerçekleştirildi" dedi.
Kaymakam Işık, salgının devam ettiğinin unutulmaması gerektiğini hatırlatarak vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklamasıOğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklaması
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kendisini bıçaklayanı kanlar içinde elinde bıçakla aradı

Kendisini bıçaklayanı kanlar içinde elinde bıçakla aradı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Adana Milletvekili Ünüvar’a “Dostluk” nişanı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Adana Milletvekili Ünüvar’a “Dostluk” nişanı

Tatvan’a 2 bin metre karelik kapalı sera

Tatvan’a 2 bin metre karelik kapalı sera

Gaziantep’te bu kadar da olmaz dedirten görüntü

Gaziantep’te bu kadar da olmaz dedirten görüntü

Kaymakam Özkan, Türkiye birincisini ödüllendirdi

Kaymakam Özkan, Türkiye birincisini ödüllendirdi

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Aydın Namaz Vakitleri 6 Haziran Cumartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:40
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:35
Yatsı
22:14

Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Cumartesi

Aile Eczanesi
Merkez
Giray Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Aydın’da Covid-19 tedavisinde bir ilk

Aydın’da Covid-19 tedavisinde bir ilk

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Karacasu’da dronla ateş ölçümü salgına karşı etkili oldu

Karacasu’da dronla ateş ölçümü salgına karşı etkili oldu

Kuşadası'nda Iki Plaj Kirlilik Yüzünden Kapatıldı

Kuşadası'nda Iki Plaj Kirlilik Yüzünden Kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.