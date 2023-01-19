Germencik’te 6 hırsızlık olayına karışan şahıslar yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde bir vatandaşa ait motosiklet çalınması olayı meydana geldi. Olayın ihbar edilmesinin ardından Jandarma Suç Araştırma ve Asayiş ekiplerince olay yerinde elde edilen deliller ve izlenen kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu K.E. ve İ.K. isimli şahısların hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şahısların çeşitli tarihlerde, Bozköy mahallesinde (S.E) isimli vatandaşa ait 1 adet motorlu testere çalınması olayı, İ.A isimli vatandaşa ait 1 adet zeytin çırpma makinasının çalınması olayı, A.A isimli vatandaşa ait 1 adet zeytin çırpma makinasının çalınması olayı, Park Mahallesi’nden A.G isimli vatandaşa ait 1 adet motorun çalınması olayı ( Motor İncirliova Akçeşme mahallesinde terk edilmiş halde bulunmuştur.), Ömerli Mahallesinden E.G isimli vatandaşa ait yaklaşık 20 kilogram zeytinin çalınması olayı olmak üzere toplam 6 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

