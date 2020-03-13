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Germencik’te coronavirüs tedbirleri

AYDIN HABERLERİ  | 13.03.2020 09:44 | Son Güncelleme

Germencik Belediyesi tüm dünyada etkisini gösteren “Yeni tip Corona Virüs (Kovid-19)” salgınına yönelik ilçe genelinde dezenfektan çalışmaları başlattı.Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Çocuklar Gülsün Diye Anaokulunda başlatılan dezenfektasyon çalışmalarını inceledi.

Germencik Belediyesi tüm dünyada etkisini gösteren “Yeni tip Corona Virüs (Kovid-19)” salgınına yönelik ilçe genelinde dezenfektan çalışmaları başlattı.
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Çocuklar Gülsün Diye Anaokulunda başlatılan dezenfektasyon çalışmalarını inceledi. Dezenfektasyon çalışmalarının ilçe genelinde okul, cami, tüm kamu kurum ve kuruluşları, toplu taşıma araçları gibi umuma açık her yerde devam edeceğini belirten Başkan Öndeş, “Germencik halkı müsterih olsun. Coronavirüsüne yönelik başlattığımız eylem planımızı uygulamaya koyduk, kriz geçinceye kadar çalışmalarımız periyodik olarak sürecek” dedi.
“Her türlü önlemi alıyoruz”
Coronavirüsüne yönelik ilçede olası bir salgını önlemek için hazırlanan eylem planını uyguladıklarını belirten Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, vatandaşların da tavsiye edilen önlemleri bireysel olarak almasını tavsiye etti.

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