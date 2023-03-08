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Germencik’te depremzede çocuklar için oyun parkı kuruldu

08.03.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Germencik Belediyesi, ilçede bulunan termal otelde konaklayan depremzede çocukların sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, moral ve motivasyonlarını güçlendirmek için oyun parkı kurdu.

Germencik’te depremzede çocuklar için oyun parkı kuruldu

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, depremden etkilenen çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlar için her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Germencik Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye yerleştirilen depremzede aileler için sosyal ve psikolojik destek çalışmalarına devam ediyor. Belediye personeli tarafından dağıtılan çeşitli kitaplar, zeka oyunları ve kırtasiye malzemeleriyle çocukların bir nebze de olsa keyifli vakit geçirmelerini ve depremin psikolojik etkilerinden uzak kalmalarını sağlıyor. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in talimatıyla belediye ekipleri, deprem bölgesinden gelerek ilçede bulunan termal otele yerleştirilen depremzede çocuklar için oyun parkı kurdu. Oyun parkında çocukların, ebeveynleri eşliğinde güzel vakit geçirmesi sağlanıyor.

Depremin psikolojik etkilerini yakından hisseden çocukların, moral bulmaları için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Öndeş, “Çocukların sosyalleşmesi ve moral bulması için yaşadıkları travma ve sahip oldukları stresi atlatmalarına yardımcı olmak için ayrıca çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımız mutluysa bizler de mutluyuz. Gücümüz yettiğince elimizden geldiğince ve imkanlarımız dahilinde bu zor günleri yardımlaşma ve dayanışmayla hep birlikte atlatacağız. Bu zorlu süreç, aşılıncaya kadar tüm vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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