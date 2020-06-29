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Germencik’te kan bağışı kampanyası düzenlendi

AYDIN HABERLERİ  | 29.06.2020 12:51 | Son Güncelleme

Aydın’ın Germencik ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.Korona virüs nedeniyle azalan kan stokları nedeniyle Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Aydın’ın Germencik ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Korona virüs nedeniyle azalan kan stokları nedeniyle Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kızılay ile ortaklaşa yürütülen kampanya kapsamında Germencikliler kan bağışında bulundu. Kan bağışı kampanyasına Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, İlçe Emniyet Müdürü Dündar Özel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, İlçe Belediye Başkanı Fuat Öndeş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Bircan, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hicran Tütüncü ve üyeleri katıldı.
Kaymakam Ayhan Işık kan bağışı aracını ziyaret ederek kan bağışında bulunan vatandaşlara gösterdikleri hassasiyetten dolayı tebrik etti. Kan bağışının önemine dikkat çeken Kaymakam Işık, "Kan en temel yaşam kaynağı olduğu gibi acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Korona virüs nedeniyle azalan kan stoklarına destek çağrısına katkı sağlayan tüm duyarlı bağışçılarımıza teşekkür ederim" dedi.

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