Germencik’te korona virüs denetimi

Aydın’ın Germencik ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetlendi.

Tüm dünyayı tehdit eden ve Türkiye’de de görüldüğü günden bu yana 5 bin kişinin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Aydın’da da denetimler sürüyor. 8 ekipten oluşan 22 personel ile gerçekleştirilen denetimler kapsamında Germencik ilçesinde 68 berber-kuaför, 2 ticari taksi durağı, 2 taksi, 13 minibüs, 1 pazaryeri, 31 kahvehane-çay ocağı, 67 lokanta-restoran, 1 spor merkezi, 2 konaklama tesisi, 4 çay bahçesi, 2 dernek lokali, 2 nikah-düğün salonu, 2 internet kafe, 42 açık alan olmak üzere 239 işletme denetlendi.

