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Germencik’te korona virüs denetimi

AYDIN HABERLERİ  | 26.07.2020 11:06 | Son Güncelleme

Aydın’ın Germencik ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetlendi.Tüm dünyayı tehdit eden ve Türkiye’de de görüldüğü günden bu yana 5 bin kişinin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Aydın’ın Germencik ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetlendi.
Tüm dünyayı tehdit eden ve Türkiye’de de görüldüğü günden bu yana 5 bin kişinin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Aydın’da da denetimler sürüyor. 8 ekipten oluşan 22 personel ile gerçekleştirilen denetimler kapsamında Germencik ilçesinde 68 berber-kuaför, 2 ticari taksi durağı, 2 taksi, 13 minibüs, 1 pazaryeri, 31 kahvehane-çay ocağı, 67 lokanta-restoran, 1 spor merkezi, 2 konaklama tesisi, 4 çay bahçesi, 2 dernek lokali, 2 nikah-düğün salonu, 2 internet kafe, 42 açık alan olmak üzere 239 işletme denetlendi.

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Aydın Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazar

Abacı Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Derya Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
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