Germencik’te korona virüs denetimi

Aydın’ın Germencik ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu güne 5 bin kişinin üzerinde kişinin hayatına mal olan korona virüs ile mücadele sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında tüm yurtta eş zamanlı olarak denetim yapıldı. Germencik ilçesinde 6 ekip ve 18 personel ile yapılan denetimler kapsamında, 50 berber ve kuaför, 4 ticari ve minibüs durağı, 6 taksi, 57 kahvehane ve çay ocağı, 43 lokanta ve restoran, 1 spor merkezi, 1 konaklama tesisi, 2 çay bahçesi, 1 dernek lokali, 2 nikah ve düğün salonu, 2 internet kafe olmak üzere toplamda 180 nokta denetlendi. denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

