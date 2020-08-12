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Germencik’te korona virüs denetimi

AYDIN HABERLERİ  | 12.08.2020 10:59 | Son Güncelleme

Aydın’ın Germencik ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetlendi.Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu güne 5 bin kişinin üzerinde kişinin hayatına mal olan korona virüs ile mücadele sürüyor.

Aydın’ın Germencik ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetlendi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu güne 5 bin kişinin üzerinde kişinin hayatına mal olan korona virüs ile mücadele sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında tüm yurtta eş zamanlı olarak denetim yapıldı. Germencik ilçesinde 6 ekip ve 18 personel ile yapılan denetimler kapsamında, 50 berber ve kuaför, 4 ticari ve minibüs durağı, 6 taksi, 57 kahvehane ve çay ocağı, 43 lokanta ve restoran, 1 spor merkezi, 1 konaklama tesisi, 2 çay bahçesi, 1 dernek lokali, 2 nikah ve düğün salonu, 2 internet kafe olmak üzere toplamda 180 nokta denetlendi. denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

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