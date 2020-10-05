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Germencik’te Korona virüs denetimi

AYDIN HABERLERİ  | 05.10.2020 16:53 | Son Güncelleme

Aydın’ın Germencik ilçesinde Korona virüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 8 bin 500’e yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs insan sağlığını tehdit etmeyi sürdürüyor.

Aydın’ın Germencik ilçesinde Korona virüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.
Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 8 bin 500’e yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs insan sağlığını tehdit etmeyi sürdürüyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde sık sık denetimler gerçekleştirilerek virüsün yayılması ve büyümesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Ülke genelindeki denetimler kapsamında Aydın’ın Germencik ilçesinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlere Germencik Kaymakamı Ayhan Işık da katılarak iş yerleri ve vatandaşları denetledi. ’Sağlık hepimiz için’ sloganı ile gerçekleştirilen denetimlerde, 1 pazar yeri, 51 pazar esnafı, 146 vatandaş, 61 berber ve kuaför, 1 iddia bayi, 15 lokanta ve restoran, 1 fırın, 1 kafeterya, 2 internet kafe, 5 market, 1 çay ocağı, 37 kahvehane, 5 şehirler arası otobüs ve 20 şehiriçi minibüs denetlendi. 32 personelden oluşan 10 ekip gün boyu ilçe genelinde denetimlerini sürdürerek vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kuralları hakkında uyarılarda bulundu.

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