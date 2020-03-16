Germir’de alt yapı çalışmaları başlıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, alt yapı kuruluşları ile toplantı yaparak, Germir Mahallesi’nde yapılacak çalışmaları masaya yatırdı ve mahalleye doğalgaz müjdesi verdi.

Germir Mahallesi’ne yapılacak yeni alt yapı çalışmalarıyla mahallenin daha da güzelleşeceğini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Germir Mahallemizle ilgili alt yapı kurumları ile toplantı yapıyoruz. İnşallah bu sene Germir’de alt yapı tamamen değişecek. Doğalgaz ihtiyaçları vardı. İnşallah bu ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Germir gibi ilçemizde birçok tarihi alan var. Bu alanların restorasyonu önemli. Geçtiğimiz sene Ağırnas bölgesine yoğunlaşmıştık. Bu sene bu çalışmalara Tavlusun ve daha farklı bölgeleri dâhil edeceğiz. Tarihi bölgelerde çalışmak oldukça zor. Bu nedenle özellikle alt yapıya önceden başlıyoruz. Alt yapı kurumlarına teşekkür ediyorum. Normal bir alandaki alt yapı çalışmasına göre tarihi eserlerin olduğu bölgede yapılan çalışmalar çok zor ve meşakkatli. Bundan dolayı iyi koordine etmek gerekiyor. İnşallah Germir bu sene alt yapısı tamamen değişmiş olacak ve daha güzel bir hale gelecek. Şimdiden çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

