Germiyan Beyi Babuk Bey’in vasiyeti yerine getiriliyor

Kütahya’nın Emet Belediyesi, Emet Müftülüğü ile işbirliğine giderek yeni yılın ilk günü itibarı ile Germiyan Beyi Babuk Bey’in vasiyetnamesini yerine getirmeye başladı.

Vakıf toprağı olan Emet ilçesinde Babuk Bey vasiyeti gereği bugün öğle namazı öncesi 5 hafız tarafından Kur’an-ı Kerim okunmaya başlarken, Babuk Bey ruhuna bağışlamak üzere her 15 günde 1, ayda 2 olmak üzere 2 hatim indirilerek vasiyet yerine getirilecek. Öğle namazı öncesi Merkez Babuk Bey Camii’nde 5 hafız Kur’an okudu. Namaz öncesi cemaate hitap eden Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar, Emet Belediyesinin destekleri ile Babuk Bey vasiyetnamesindeki maddi manevi şartların bugün itibarı ile yerine getirilmeye başlandığını ifade ederek şunları söyledi:

“Emet ilçesi memleket olarak bir vakıf memleketi. Vakıf şehrinin evlatlarıyız. Germiyan Beyi Babuk Bey vasiyetnamesinde de yazarak bu bölgeyi her şeyi ile vakfetmiştir. Babuk Bey bulunduğumuz bu camiyi ve geniş bir araziyi vakfederken vasiyetinde diyor ki, bana 15 günde bir hatim indirilsin. Allah razı olsun Belediye Başkanımızın duyarlılığı ile bizlere gelerek bu vasiyetin yerine getirilmesi ve gerekli desteğin belediye tarafından karşılanacağını ifade ettiler. Bizlerde Sayın Başkanımızdan aldığımız bu güçle miladi ilk gün olması sebebiyle bugün vasiyet şartlarını yerine getirmeye başladık. Hafızlarımız öğle namazı ve ikindi namazı öncesi Kur’an okuyarak her 15 günde bir hatim indirilecek. 15 günde bir hatim duamız yapılarak Babuk Bey’in aziz ruhuna bağışlayarak vasiyeti yerine getireceğiz."