YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Germiyan Konağı, Kültür Evi oluyor

Germiyan Konağı, Kültür Evi oluyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.02.2020 10:38 | Son Güncelleme

Kütahya’daki tarihi Germiyan Konağı’nın, Kültür Evi’ne dönüştürüleceği bildirildi.DPÜ’de Tarih bölümünün Kütahya için önemine dikkat çeken Vali Toraman, “Germiyanoğulları Beyliği’ne merkez olmuş, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ev sahipliği yapan Kütahya, tarih açısından çok özel bir yere sahip.

Germiyan Konağı, Kültür Evi oluyor

Kütahya’daki tarihi Germiyan Konağı’nın, Kültür Evi’ne dönüştürüleceği bildirildi.
DPÜ’de Tarih bölümünün Kütahya için önemine dikkat çeken Vali Toraman, “Germiyanoğulları Beyliği’ne merkez olmuş, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ev sahipliği yapan Kütahya, tarih açısından çok özel bir yere sahip. Kütahya’nın tarihinin daha görünür ve bilinir olması için çalışmalar yapıyoruz. Germiyan Konağı’nı yeni müzecilik anlayışıyla Germiyan Beyliği Kültür Evi şeklinde tanzim ediyoruz. Konağı en geç Ağustos ayına kadar tamamlayıp açmayı düşünüyoruz” dedi.
Başkomutan Meydan Muharebesi’nin yaşandığı yerler olan Dumlupınar ile Altıntaş’ta tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler veren Vali Toraman, “30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin yapıldığı Zafertepeçalköy’ü ve Dumlupınar’ı yıl boyu ziyaret edilebilir hale getirmek için altyapı hazırlıyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklara ait atıl durumda olan binaları gençlerin ve öğrencilerin konaklayabileceği mekanlar haline dönüştürmeyi planlıyoruz. Öte yandan Dumlupınar ilçe merkezinde Diorama Müzesi kurmak için çalışıyoruz. Müzede 30 Ağustos günü yaşananları canlandırmayı istiyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için... Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için...
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

İran'ın Türkiye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

İran'ın Türkiye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Uşak’ta bin 55 vatandaş ’Açık Kapı’ya başvuruda bulundu

Uşak’ta bin 55 vatandaş ’Açık Kapı’ya başvuruda bulundu

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Av yasağı başlıyor

Av yasağı başlıyor

Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kişi öldü

Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kişi öldü

Kütahya Namaz Vakitleri 26 Şubat Çarşamba

İmsak
06:09
Sabah
07:32
Öğle
13:18
İkindi
16:23
Akşam
18:55
Yatsı
20:12

Kütahya Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Çarşamba

Altun Eczanesi
Merkez
Selam Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Doğan Eczanesi
Gediz
Sayar Eczanesi
Simav
Polen Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Tunçbilek’te hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Tunçbilek’te hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.