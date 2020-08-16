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Gerze Avcılar Kulübü açıldı

SİNOP HABERLERİ  | 16.08.2020 15:45 | Son Güncelleme

Sinop’un Gerze ilçesinde Gerze Avcılar Kulübü binası geniş bir katılımla açıldı.Açılış törenine; Gerze Avcılar Kulübü binasının yapımını başlatan eski Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Öz, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Burma, Gerze Belediye Meclis Üyesi Ümit Akça, eski Dikmen Belediye Başkanı Hüseyin Yüksek, AK Parti eski İlçe Başkanı Vahdettin Özdemir ve çok sayıda avcı katıldı.Kulüp inşaatını başlatan eski Başkan Osman Belovacıklı, "Buranın ilçemizdeki avcıların sabit bir yerinin olması düşüncesiyle temelini attıklarını kaydederek, kulübün tüm avcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Dernek Başkanı Hüseyin Kütük ise derneklerine kayıtlı 160 aktif üyenin olduğunu belirterek, amaçlarının üyelerine daha iyi hizmet verebilmek, bilinçli avcılığa ön ayak olabilmek, onların rahat ve huzurlu vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.

Gerze Avcılar Kulübü açıldı

Sinop’un Gerze ilçesinde Gerze Avcılar Kulübü binası geniş bir katılımla açıldı.
Açılış törenine; Gerze Avcılar Kulübü binasının yapımını başlatan eski Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Öz, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Burma, Gerze Belediye Meclis Üyesi Ümit Akça, eski Dikmen Belediye Başkanı Hüseyin Yüksek, AK Parti eski İlçe Başkanı Vahdettin Özdemir ve çok sayıda avcı katıldı.
Kulüp inşaatını başlatan eski Başkan Osman Belovacıklı, "Buranın ilçemizdeki avcıların sabit bir yerinin olması düşüncesiyle temelini attıklarını kaydederek, kulübün tüm avcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Dernek Başkanı Hüseyin Kütük ise derneklerine kayıtlı 160 aktif üyenin olduğunu belirterek, amaçlarının üyelerine daha iyi hizmet verebilmek, bilinçli avcılığa ön ayak olabilmek, onların rahat ve huzurlu vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.

Gerze Avcılar Kulübü açıldı

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Erfelek
Deva Eczanesi
Boyabat
Erdoğan Eczanesi
Duragan
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