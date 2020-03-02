YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Gerze HEM Judo ilklere doymuyor

Gerze HEM Judo ilklere doymuyor

SİNOP HABERLERİ  | 02.03.2020 18:27 | Son Güncelleme

Gerze Halk Eğitim Merkezi(HEM) Judo Takımı elde ettiği başarılarla göz dolduruyor.Gelişmekte Olan Spor Dalları Federasyonu tarafından Bilecik’te düzenlenen Kuraş Türkiye Şampiyonası’nda Sinop’u, Gerze Halk Eğitim Merkezi(HEM) Judo Takımı temsil etti.

Gerze HEM Judo ilklere doymuyor

Gerze Halk Eğitim Merkezi(HEM) Judo Takımı elde ettiği başarılarla göz dolduruyor.
Gelişmekte Olan Spor Dalları Federasyonu tarafından Bilecik’te düzenlenen Kuraş Türkiye Şampiyonası’nda Sinop’u, Gerze Halk Eğitim Merkezi(HEM) Judo Takımı temsil etti. Tarihinde bir ilke imza atan Gerze Halk Eğitim Merkezi Judo Takımı yapılan müsabakalardan önceki şampiyonalarda olduğu gibi yine eli boş dönmedi.
Evine dereceyle gönen HEM Judo Ümitler Türkiye Kuraş Şampiyonası’nda 50 kg Enes Kılıçalp Türkiye 2.si, 73 kg Tolga Altun Türkiye 2.si, 70 kg Beyza Özcan Türkiye 2.si, 66 kg Ali Arda Aksu, Türkiye 3.sü, 90 kg Özgün Yenice Türkiye 3.sü, 52 kg Yasemin Çoban Türkiye 3.sü, Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası’nda 44 kg İrem Çelik Türkiye 2.si ve 100 kg Baran Akpınar Türkiye 5.si oldu. HEM Judo Ekibi hocaları gösterdiği desteklerden dolayı eski Gerze Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Gerze Milli Eğitim Müdür Vekili Kulüp Başkanı Nazım Aksu, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı İpek Yılmaz ve esnaf Hasan Kandemir’e teşekkürlerini sundu.
Tüm sporcular müsabakada aldıkları madalyaları gazilere ve şehitlere armağan ettiler.

Gerze HEM Judo ilklere doymuyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kars tabyaları yok oluyor

Kars tabyaları yok oluyor

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Tut’un köyleri artık daha temiz

Tut’un köyleri artık daha temiz

Sinop Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
05:40
Sabah
07:06
Öğle
12:57
İkindi
16:03
Akşam
18:37
Yatsı
19:58

Sinop Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Ayancik
Özcan Eczanesi
Boyabat
Tek Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Dolgun Eczanesi
Gerze
Özlem Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Orman Kampı Mesire alanına yapılmak istenilen ahşap evlere tepki

Orman Kampı Mesire alanına yapılmak istenilen ahşap evlere tepki

Boyabat Belediyesinden kan ve kök hücre bağış kampanyası

Boyabat Belediyesinden kan ve kök hücre bağış kampanyası

MHP İlçe Başkanı Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

MHP İlçe Başkanı Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Sinop’tan depremzedelere yardım

Sinop’tan depremzedelere yardım

Yaralı şahine sahip çıktı

Yaralı şahine sahip çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.