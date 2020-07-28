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Gerze kurban pazarında son durum

SİNOP HABERLERİ  | 28.07.2020 11:33 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ülkenin tamamında olduğu gibi Sinop Gerze’de de kurulan hayvan pazarındaki kurbanlıklar da görücüye çıktı.Bu yıl Gerze’de Sinop Caddesi üzerindeki arazi kurbanlık satış yeri olarak belirlenirken kurban kesim yeri olarak da Gerze Belediyesine ait mezbaha seçildi.

Gerze kurban pazarında son durum

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ülkenin tamamında olduğu gibi Sinop Gerze’de de kurulan hayvan pazarındaki kurbanlıklar da görücüye çıktı.
Bu yıl Gerze’de Sinop Caddesi üzerindeki arazi kurbanlık satış yeri olarak belirlenirken kurban kesim yeri olarak da Gerze Belediyesine ait mezbaha seçildi. Kurban pazarında, küçükbaş hayvan fiyatlarının 1000 ila 2 bin TL arasında değiştiği, büyükbaş hayvan fiyatlarının ise 13 bin TL’ye kadar çıktığı gözlemlendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçeden Trakya Bölgesi’ne kurbanlık hayvanların gönderildiği kaydedildi.
Yenikent ve çevresindeki hayvan yetiştiricileri bu sene Trakya Bölgesi’ne 127 büyükbaş hayvan gönderdi.

Gerze kurban pazarında son durum

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