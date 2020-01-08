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  4. Sel suları denizi bu hale getirdi

Sel suları denizi bu hale getirdi

SİNOP HABERLERİ  | 08.01.2020 18:30 | Son Güncelleme

Sinop’un Gerze ilçesinde etkili olan sağanak sele yol açtı, evleri su bastı, deniz çöplerle doldu.Gerze’de dün gece metre kareye 17 kilo yağmur düştü.

Sinop’un Gerze ilçesinde etkili olan sağanak sele yol açtı, evleri su bastı, deniz çöplerle doldu.
Gerze’de dün gece metre kareye 17 kilo yağmur düştü. Şiddetli yağmur sonucu cadde ve sokaklar dereye döndü, bazı bodrum katları sular altında kaldı ve yollarda çökmeler meydana geldi. Sel sularının taşıdığı çöpler denizde kirliliğe yol açtı.
AK Parti Gerze İlçe Başkanı Vahdettin Özdemir ve Belediye Başkanı Cevat Şensoy, belediye meclis üyeleriyle birlikte yaşanan sıkıntıları yerinde görerek çalışmaları koordine ettiler.

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İkindi
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Akşam
17:31
Yatsı
18:58

Sinop Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Burcu Eczanesi
Merkez
Önsoy Eczanesi
Ayancik
Coşkun Eczanesi
Boyabat
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Yumuk Eczanesi
Gerze
Gizem Eczanesi
Turkeli
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