Gerze yeni Aile Sağlık Merkezine kavuştu

Gerze Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi, Hükümet Konağı karşısında geçici olarak hizmet verdiği binadan yeni inşa edilen binasına taşındı.

Gerze yangınından hemen sonra Sağlık Bakanlığı tarafından inşa edilen Gerze Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi geçen yıl Aralık ayında yeniden yapılmak üzere yıkılmıştı. Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi mevcut binanın yenilenmesi tamamlanana kadar geçici bir süreliğine Hükümet Konağı karşısındaki binada vatandaşa hizmet vermeye devam etti. Çağın şartlarına uygun olarak inşa edilen Sağlık Merkezi 13 Nisan Pazartesi günü itibarıyla yeni binasına taşınarak vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor. 112 Acil Sağlık Birimi ile aynı binada hizmet verecek olan Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi, engelli dostu yapısıyla, 6 hekimin çalışabileceği şekilde 1300 metrekare üzerine inşa edildi.

