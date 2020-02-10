YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Gerze’de 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Gerze’de 20 köy yolu ulaşıma kapandı

SİNOP HABERLERİ  | 10.02.2020 01:06 | Son Güncelleme

Sinop’un Gerze ilçesinde kar yağışından dolayı 20 köy yolu ulaşıma kapandı.İki günden buyana yağan kar yağışı özellikle yüksek köy kesimlerde etkili oldu.Kar yağışı dolayısıyla İlçe Özel İdaresine bağlı ekiplerin 24 saat esasına göre yol açma çalışmalarına aralıksız devam ettiği öğrenilirken, Gerze’ye bağlı üç grup yolunda üç ayrı ekibin sürekli yol açmaya çalıştığı belirtildi.

Gerze’de 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop’un Gerze ilçesinde kar yağışından dolayı 20 köy yolu ulaşıma kapandı.
İki günden buyana yağan kar yağışı özellikle yüksek köy kesimlerde etkili oldu.
Kar yağışı dolayısıyla İlçe Özel İdaresine bağlı ekiplerin 24 saat esasına göre yol açma çalışmalarına aralıksız devam ettiği öğrenilirken, Gerze’ye bağlı üç grup yolunda üç ayrı ekibin sürekli yol açmaya çalıştığı belirtildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre kapalı olan 26 köy yolundan 6’sının açıldığı, 20 köy yolunu açma çalışmalarına ise aralıksız devam edildiği ifade edildi.

Gerze’de 20 köy yolu ulaşıma kapandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sinop Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:36
Öğle
12:59
İkindi
15:44
Akşam
18:11
Yatsı
19:33

Sinop Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Serkan Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Ayancik
Esra Eczanesi
Boyabat
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Dolgun Eczanesi
Gerze
Türkeli Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türkeli’de camiler çocuklarla şenlendi

Türkeli’de camiler çocuklarla şenlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.