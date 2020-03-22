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Gerze’de banklar oturmaya kapatıldı

SİNOP HABERLERİ  | 22.03.2020 17:58 | Son Güncelleme

Sinop’un Gerze ilçesinde korona virüse karşı banklar oturulmaması için kapatıldı.Sinop’un Gerze ilçesinde yaşlı nüfusunun çok olduğu göz önüne alınarak, ilçede korona virüse karşı alınan önlemlere her gün bir yenisi ekleniyor.

Sinop’un Gerze ilçesinde korona virüse karşı banklar oturulmaması için kapatıldı.
Sinop’un Gerze ilçesinde yaşlı nüfusunun çok olduğu göz önüne alınarak, ilçede korona virüse karşı alınan önlemlere her gün bir yenisi ekleniyor. Dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, zabıta ekipleri ve Gerze Belediyesi personelleri, başta sahil olmak üzere ilçenin tüm noktalarında bulunan oturma banklarını dezenfekte edip oturulmaması için bantlayarak önlem aldı. Kaldırılabilen banklar bulundukları yerden kaldırılırken, sabit banklar ise bantlanarak vatandaşların oturması yasaklandı.
Türkiye’nin her noktasında yapılan evde kal çağrısına uyulması için alınan bu tedbirlerle birlikte, zabıta ekipleri sokakta gördükleri yaşlı vatandaşlara evlerine gitme konusunda uyarılarda bulunuyor.

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