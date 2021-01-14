Gerze’de ilk aşılar vuruldu

Korona virüse karşı Çin’den getirilen aşıların sağlık çalışanlarına vurulmasına başlandı.

Çin’den Türkiye’ye getirilen korona virüs aşısı güvenlik testlerinin tamamlanmasının ardından ülke genelindeki hastanelere dağıtıldı. Bu kapsamda CoronaVac aşısı, Sinop Gerze Devlet Hastanesi’nde oluşturulan aşı odalarında sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Gerze’de ilk aşıyı Gerze Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Adem Özkan oldu.

Sağlık çalışanlarına, yapılan ilk doz aşıların ardından 28 gün sonra ikinci doz aşıların yapılacağını kaydeden hastane yönetimi, “Hastanemizde toplam tam teçhizatlı 5 aşı odası oluşturulmuş olup, hizmet vermeye başlamıştır. Bugün itibari ile hastanemize de çalışan sağlık çalışanları aşıları olmaya başlayacaklardır” bilgilerini verdi.



