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Gerze’de Vefa Destek Grubu oluşturuldu

SİNOP HABERLERİ  | 24.03.2020 17:35 | Son Güncelleme

Gerze Kaymakamlığı’na vekâlet etmekte olan Dikmen Kaymakamı Suat Hatam önderliğinde “Hayat Eve Sığar” sloganıyla Vefa Destek Grubu oluşturuldu.Korona virüsü salgını tedbirleri gereği 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların İçişleri Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu genelge kapsamında sokağa çıkmaları yasaklandığını belirten Dikmen Kaymakamı Hatam, ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılanabilmesi maksadıyla Vefa Destek Grubu oluşturulduğunu kaydetti.Hatam, bulundukları ikametlerden ayrılamayan vatandaşların, 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak temel ihtiyaçlarını bildirmelerinin yeterli olacağını ifade ederek vatandaşlar tarafından gelen çağrılar, başta kolluk birimleri olmak üzere kamu görevlisi ve görevlendirilen ekipler tarafından en kısa sürede vatandaşların ihtiyaçlarına geri dönüş yapılacaktır” dedi.

Gerze Kaymakamlığı’na vekâlet etmekte olan Dikmen Kaymakamı Suat Hatam önderliğinde “Hayat Eve Sığar” sloganıyla Vefa Destek Grubu oluşturuldu.
Korona virüsü salgını tedbirleri gereği 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların İçişleri Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu genelge kapsamında sokağa çıkmaları yasaklandığını belirten Dikmen Kaymakamı Hatam, ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılanabilmesi maksadıyla Vefa Destek Grubu oluşturulduğunu kaydetti.
Hatam, bulundukları ikametlerden ayrılamayan vatandaşların, 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak temel ihtiyaçlarını bildirmelerinin yeterli olacağını ifade ederek vatandaşlar tarafından gelen çağrılar, başta kolluk birimleri olmak üzere kamu görevlisi ve görevlendirilen ekipler tarafından en kısa sürede vatandaşların ihtiyaçlarına geri dönüş yapılacaktır” dedi.

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