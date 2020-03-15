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GESAM’ın karma sergisi sona erdi

ADANA HABERLERİ  | 15.03.2020 13:11 | Son Güncelleme

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Adana Şubesinin açtığı ilk karma resim sergisi sona erdi.GESAM’ın yeni Başkanı Gülşen Doğan, göreve geldikten sonra 2 gün içerisinde bu sergiyi hazırladıklarını belirterek, “Sergimizin açılışına Valimiz Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş da katılarak bizleri onurlandırdı.

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Adana Şubesinin açtığı ilk karma resim sergisi sona erdi.
GESAM’ın yeni Başkanı Gülşen Doğan, göreve geldikten sonra 2 gün içerisinde bu sergiyi hazırladıklarını belirterek, “Sergimizin açılışına Valimiz Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş da katılarak bizleri onurlandırdı. Valimiz Mahmut Demirtaş, kadınların eğitimli, donanımlı ve bilinçli olmasının sağlıklı bir toplumun ön şartı olduğunu söyledi. 20 sanatçının eserlerinin yer aldığı serginin açılış kurdelesini beraberindekilerle keserek sergideki resimleri tek tek inceledi ve eser sahiplerinden resimler hakkında bilgi alarak sanatçıları kutladı” dedi.
Doğan, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut da sergiyi gezerek her zaman destek olacaklarını söylediğini ifade etti.
Sergiye Ayşe Sezen, Başak Yiğenoğlu, Eda Şengül, Ferah Eker, Fatma Nevin Arıkoğlu ,Gülay Yılmaz, Gülşen Doğan,Mehmet Nuri Börüban, Hasan Çakır, Hasan Erdoğan, Hatice Gönen Uğurlular, Meryem Pırlak, Nermin Batmaz, Saliha Yeşilköy, Senay Alban, Sibel Çakar, Tevfik Gökdemir, Tezcan Ballı Çardak, Yurdagül Sidal v eŞahnaz Yılmaz eserleriyle katıldı.

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