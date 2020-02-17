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Gesi kuş evleri, Melikgazi korumasında

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.02.2020 13:24 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gesi bölgesinde yer alan kuş evlerinin halk arasındaki ismi ile “güvercinlikler”in, alan itibari ile koruma altına alındığını söyledi.
Doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve doğal ürünleri ile Gesi bölgesinin Melikgazi için özel konumda olduğunu ve burayı önemsediklerini belirten Başkan Mustafa Palancıoğlu, Gesi bölgesinde yer alan güvercinliklerin hem yapısal özelliği, hem işlevi hem de yöreye verdiği anlamın çok önemli olduğunu belirtti.
Kuş evlerinde yöre insanının güvercin beslediğini bu güvercinlerin gübrelerinin bağlarda gübre olarak kullanıldığını ifade eden Başkan Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Melikgazi’nin neresine baksanız tarihi yapıları yer alıyor. Buram buram Anadolu’nun güzelliklerini bağrında taşıyan Melikgazi bu tarihi yapıları hem günümüz ihtiyaçlarını karşılamak hem de gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla bir çok tarihi mekan da restorasyon çalışması yapmakta. Gesi Kayabağ Mahallesi’nin muhtelif parsellerindeki güvercinliklerin koruma alanlarının uygulama imar planına eklenmesi için çalışma yapıyoruz. Böylece güvercinlikleri koruma altına alacağız ve çevresi ile bütünleşen bir yapı ile bu kuş evlerini günümüzün turizm sektörüne kazandıracağız.”

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