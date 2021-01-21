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Gesi’nin tarihi güvercinlikleri gün yüzüne çıkacak

21.01.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gesi bölgesinde bulunan güvercinliklerin, restorasyon projesinin kuruldan geçtiğini ve yeniden günümüze kazandırmak için çalışmaların başlayacağını söyledi.
Tarihine ve geçmişine sahip çıkan bir belediye olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi’nin neresine baksanız tarihi yapıları yer alıyor. Bizde Melikgazi Belediyesi olarak tarihimize sahip çıkıyoruz. Bu kapsamdan tarihi alanlarda restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Gesi Mahallemizde Türkiye’de nadir rastlanan güvercinliklerimiz var. Gesi’de güvercin gübresinin toplanması için yapılan 250 güvercinlik bulunuyor. Güvercinlikler zamanında ticaret içinde kullanılmış, geçim kaynağı olmuştur. Uzun yıllar güvercinlere ev sahipliği yapan, kimisi kayadan oyma kimisi baca görünümlü farklı mimariye sahip. Her güvercinlikler şahıs adına tapulu idi. Güvercinlikler ticari niteliğini kaybedince güvercinlikler kullanılmamış ve kaderine terk edilmiş. Melikgazi Belediyesi olarak 147 güvercinliğin restorasyonu için hazırlığımızı yaptık. Projemiz kuruldan geçti, yakında uygulamaya başlayacağız" dedi.

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