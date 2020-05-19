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GESKON Genel Başkanı Cevahiroğlu’ndan 19 Mayıs mesajı

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.05.2020 19:25 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, yayınladığı mesajla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.GESKON Genel Başkanı Cevahiroğlu, yayınladığı mesajda 19 Mayıs’ın Türk milletinin kaderinin dönüm noktalarından birisi olduğunu kaydederek, “19 Mayıs 1919’da, 101 yıl önce Türk milletinin atası, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakmışlardır.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, yayınladığı mesajla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.
GESKON Genel Başkanı Cevahiroğlu, yayınladığı mesajda 19 Mayıs’ın Türk milletinin kaderinin dönüm noktalarından birisi olduğunu kaydederek, “19 Mayıs 1919’da, 101 yıl önce Türk milletinin atası, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakmışlardır. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’da devletimiz ve milletimizin bağımsızlığını bütün dünyaya karşı ilan etmiş ve bu anlamlı günü bu ülkenin genç evlatlarına bayram olarak hediye etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Halkımızın, uluslararası toplumun ve dünya devletlerinin ve bütün milletlerin şunu bilmesini isterim ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurmuş oldukları ve bize armağan ettikleri Türkiye Cumhuriyeti devleti sonsuza denk yaşayacaktır" dedi.

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İmsak
03:47
Sabah
05:36
Öğle
13:06
İkindi
17:02
Akşam
20:26
Yatsı
22:07

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Tuğba Eczanesi
Arnavutkoy
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