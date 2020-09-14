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GESKON ve SANKON’dan Van şehitleri için taziye mesajı

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.09.2020 18:33 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) ile Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Van’da terör örgütüne yönelik yürüttüğü operasyonda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.GESKON Genel Başkan Yardımcısı Savaş Buyurman yaptığı yazılı açıklamada, “Van Çataklı’da Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK’ya karşı yürüttüğü Yıldırım 10 Norduz Operasyonu’nda şehit düşen Yüzbaşı Mahmut Top, Uzman Çavuş Sezer Uçar ve Uzman Çavuş Yusuf Uyar’a yüce Allah’tan rahmet diliyoruz.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) ile Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Van’da terör örgütüne yönelik yürüttüğü operasyonda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
GESKON Genel Başkan Yardımcısı Savaş Buyurman yaptığı yazılı açıklamada, “Van Çataklı’da Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK’ya karşı yürüttüğü Yıldırım 10 Norduz Operasyonu’nda şehit düşen Yüzbaşı Mahmut Top, Uzman Çavuş Sezer Uçar ve Uzman Çavuş Yusuf Uyar’a yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin PKK’ya karşı yapmış olduğu operasyonları büyük bir kararlılıkla destekliyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasının önünde saygıyla eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.
SANKON Genel Başkan Yardımcısı Hasan Cihangiri de yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Van Çataklı’da Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK’ya karşı yapmış olduğu operasyonlarda şehit düşen askerlerimiz Yüzbaşı Mahmut Top, Uzman Çavuş Sezer Uçar ve Uzman Çavuş Yusuf Uyar’a yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Türk iş dünyası olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin PKK’ya karşı yapmış olduğu operasyonları büyük bir memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. Bütün dünyanın bilmesini isteriz ki; Türkiye Cumhuriyeti devleti PKK ve ona benzer bütün terör örgütleriyle mücadele edecek güce ve kudrete sahiptir.”

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