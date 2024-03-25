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GES’ler ile ağaçlar kurtuluyor

İHA İHA
25.03.2024 14:56
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CW Enerji, Edirne’de faaliyet gösteren bir firma ile anlaşma çerçevesinde firmanın çatısına 1481,31 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı.

Proje hakkında açıklamada bulunan CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, Türkiye’de yenilenebilir enerjiye olan talebin her geçen gün artığını söyledi. Bu dönüşümde güneş enerjisinin önemli bir yeri olduğunu ifade eden Yılmaz, “CW Enerji olarak bu dönüşüme kurulumunu tamamladığımız her bir güneş enerji santrali ile katkıda bulunuyoruz. Ülkemizin dört bir yanında CW Enerji güneş panelleri ile donatmayı sürdürüyoruz ve bu sayede ülkemizin enerji ihtiyacını karşılarken çevre dostu bir yaklaşım da sergiliyoruz. Güneş panellerimiz sayesinde firmalar karbon ayak izini azaltarak temiz bir gelecek için de atmış oluyor” dedi.

Teknoloji odaklı çözümleri ile Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinde projeler geliştirdiklerini dile getiren Yılmaz, sürdürülebilir enerji üretimine destek olduklarını kaydetti.

FİRMA ELEKTRİK İHTİYACININ ÖNEMLİ BİR MİKTARINI GÜNEŞ PANELLERİ İLE KARŞILAYACAK

Edirne’de faaliyet gösteren bir firma ile de anlaşma yaptıklarını ve firmanın çatısını güneş panelleri ile donattıklarını belirten Yılmaz, “Firmanın çatısına 1481,31 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık. Güneş enerji santrali ile firma yılda yaklaşık 123 ağacı kurtaracak ve 813.353 kg karbondioksit eşdeğeri kadar salımının önüne geçecek” diye konuştu. Yılmaz, firmanın güneş enerji santrali ile elektrik ihtiyacının önemli bir miktarını güneş panelleri ile karşılayacağını da sözlerine ekledi.

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