GESTAŞ'tan şoförlere duygulu "Babalar Günü" sürprizi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, Babalar Günü'nde Lapseki-Gelibolu hattını kullanan şoförlere sürpriz kutlama yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yola çıkan ve ağır vasıta araçlarıyla boğaz hattında feribot seferini kullanacak şoförler belirlendi. Belirlenen şoförlerin aileleri ise babaları için kutlama videosu çekerek GESTAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğüne iletti.

Babalar Günü'nde araçlarındaki yükleriyle birlikte günlerce yolda olan şoförler, Lapseki İskelesi'ne geldiklerinde şirket personelince karşılandı.

Sürprizden habersiz olan şoförlen, iskele önündeki led ekranın önüne gelerek, ailelerinin kendileri için hazırladığı Babalar Günü kutlama videosunu izledi.

Bu sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen şoförler, duygu dolu anlar da yaşadı.

Torunu ve oğlu tarafından babalar günü kutlanan Osman Dereli, "Torunumu 1 aydır görmüyordum. Ne ara çektiler. Çok güzel bir sürpriz oldu." dedi.

Oğlunun ders çalışması esnasında çektiği videoyla "Sen gece gündüz demeden çabalıyorsun, ben de sana layık olmak için gece gündüz ders çalışıyorum. Babalar Günü'n kutlu olsun koca adam" şeklinde kutlama mesajı yayınladığı Ramazan Kaya, oğlunun mesajı karşısında oldukça duygulandı.