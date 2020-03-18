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Gevaş Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz maske

VAN HABERLERİ  | 18.03.2020 13:47 | Son Güncelleme

Van’ın Gevaş Belediyesi, korona virüsü salgınına karşı ürettiği maskeleri vatandaşlara bedava dağıttı.Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyada ölümlere neden olan korona virüsüne karşı tedbirler alınıyor.

Van’ın Gevaş Belediyesi, korona virüsü salgınına karşı ürettiği maskeleri vatandaşlara bedava dağıttı.
Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyada ölümlere neden olan korona virüsüne karşı tedbirler alınıyor. Gevaş Belediyesi de korona virüsüne karşı önlem alınması noktasında ürettiği maskeleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, korona virüsüne karşı devletin almış olduğu kararların takdire şayan olduğunu ifade ederek, “Vatandaşlarımızın maskelerle ilgili çok ciddi şikayetleri vardı. Biz bu şikayetleri aldıktan sonra arkadaşlarla oturup belediye bünyesinde bir maske üretim atölyesi oluşturmaya karar verdik. Maske üretim atölyesinde üretmiş olduğumuz maskeleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara bedava dağıtmayı düşünüyoruz. Şimdiye kadar üretmiş olduğumuz yaklaşık bin adet maskelerimizi vatandaşlarımıza, esnafımıza bedava dağıttık. Bu çalışmamız vatandaşlarımızdan takdir topladı. Çünkü bu zor dönemleri fırsata çevirmeye çalışan şahıslar, vatandaşların tepkisine neden olmuştu. Bizim attığımız bu adım, vatandaşlar tarafından takdir edildi” dedi.
Maskelerin öncelikle ilçe halkına dağıtılacağını dile getiren Sezer, ileri ki süreçte başka ilçelere de dağıtmayı düşündüklerini söyledi. Korona virüsüne karşı daha önce de bir takım çalışmalar yaptıklarını belirten Sezer, “Öncelikle virüsle alakalı ilçe merkezinin tamamını dezenfekte ettik. Akabinde marketlerimizde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçebilmek için zabıta ekiplerimiz ve kolluk görevlilerimizle denetimler gerçekleştirdik. Yine belediyemiz aracılığıyla yarım saatte bir anonslar yapıp, vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan uzak durmasına, evlerinden çıkmamalarına, el sıkışmamalarına yönelik telkinlerde bulunuyoruz. Devletimizin almış olduğu tedbirler hem batı hem doğu ülkelerine örnek olacak nitelikte. Biz de devletimizin almış olduğu tedbirlerle ilintili olacak şekilde tedbirler alıyoruz” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlara dağıtılan maskelerin steril bakımından hijyenik olduğunu vurgulayan Sezer, “Buradaki hekimlerimizle iletişime geçip, steril bezler aldık. Yaklaşık günde bine yakın üretim yapmaktayız. Doktorlarla yaptığımız iletişim konuşmalarımızda; söz konusu maskelerin çok hijyenik olduğu, dolayısıyla bu dönemde çok faydalı olacağını dile getirdiler. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti. Burada üretilen maskeler tek seferlik değil, Vatandaşlarımız bu maskeleri istediği kadar kullanabilirler” diye konuştu.
Açıklamalarında vatandaşlara da seslenen Başkan Sezer, “Vatandaşlarımızdan ricamız, devletimizin öngörmüş olduğu tedbirlere riayet etmeleri, mümkün mertebe evlerinden çıkmamaları, kalabalık ortamlarda bulunmamaları, tokalaşmamalarıdır. Paranoyak değil de bunun bir tedbir mahiyetinde olduğunu bilip bu şekilde davranmalarını istiyoruz” dedi.

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