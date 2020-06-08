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Gevaş’ta bir mahalle karantina altına alındı

VAN HABERLERİ  | 08.06.2020 20:10 | Son Güncelleme

Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Dilmetaş Mahallesi’nde 2 ailenin bireylerinde Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle mahalle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina altına alındı.Gevaş Kaymakamlığı resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum gibi yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran korona virüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.

Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Dilmetaş Mahallesi’nde 2 ailenin bireylerinde Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle mahalle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina altına alındı.
Gevaş Kaymakamlığı resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum gibi yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran korona virüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır. Bu kapsamda ilçemiz sağlık ekiplerince filyasyon sonuçları baz alınarak yapılan çalışmalarda ilçemize bağlı Dilmetaş Mahallesi’nde Günyol ve Bayezit soyadlı bazı vatandaşlarda Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle salgının yayılımını önlemek ve böylece toplum sağlığını korumak amacıyla; Gevaş İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 08.06.2020 Tarih ve 2020/12 Sayılı Kararı ile Dilmetaş Mahalle giriş ve çıkışlarına sadece tarım ve hayvancılık faaliyetleri muaf tutularak kontrollü kısıtlama getirilmesine, temaslı olan kişilerin izlemlerinin İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğiyle yapılmasına karar verilmiştir. Kısıtlama getirilen mahallede bulunan vatandaşlarımızın güvenlik ihtiyaçları İlçe Jandarma Komutanlığı, tedavi ihtiyaçları 112 ve İlçe Toplum Sağlığı ekipleri, diğer sosyal yaşamlarına dair ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri tarafından karşılanacaktır. Ayrıca karar gereğince bu mahalledeki vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir. Belirtilen mahalleye tüm giriş ve çıkışlar 08.06.2020 tarihinden itibaren durdurulmuş olup ikinci bir değerlendirmeye kadar bu sürecin devam edeceği hususu; kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

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