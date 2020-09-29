Geyikli’de 200 öğrenciye tablet dağıtıldı

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde 200 öğrenciye tablet dağıtıldı.

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Covid-19 nedeniyle yüz yüze eğitimin gerçekleştirilemediği ve EBA üzerinden derslerin devam etmesi üzerine maddi durumu olmayan öğrencilere 200 adet tablet dağıttı.

Okul müdürleri tarafından hazırlanan ihtiyaç listesinde ilkokullara 95, ortaöğretimlerde 28, lisede 16 ve civar köylerde bulunan 61 öğrenciye dağıtılan tabletler sayesinde, çocuklar EBA üzerinden derslerini rahatlıkla takip edebilecek.

