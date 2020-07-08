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Geylan: "MEB yeni bir sınav yaparak liyakat esasına göre kadrolu şube müdürü ataması yapmalı"

ANKARA HABERLERİ  | 08.07.2020 23:02 | Son Güncelleme

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Sendikamızın tespitlerine göre halihazırda Türkiye genelinde 534 şube müdürlüğü pozisyonu geçici görevlendirme usulüyle yürütülmektedir.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Sendikamızın tespitlerine göre halihazırda Türkiye genelinde 534 şube müdürlüğü pozisyonu geçici görevlendirme usulüyle yürütülmektedir. Bakanlık vakit geçirmeden yeni bir sınav yaparak, bu kadrolardaki görevlendirmeleri sonlandırmalı ve liyakat esasına göre kadrolu şube müdürü ataması yapmalıdır" dedi.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, yaptığı yazılı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığının en son 1 Nisan 2018 tarihinde şube müdürlüğü sınavı yaptığını anımsatarak, "Nitekim bu sınav sonuçlarına göre 513 şube müdürlüğü kadrosu sınav kazananların tercihine açılmıştı. Sendikamızın tespitlerine göre ise halihazırda Türkiye genelinde 534 şube müdürlüğü pozisyonu geçici görevlendirme usulüyle yürütülmektedir. Bu sayının daha fazla olması da muhtemeldir. Bakanlık vakit geçirmeden yeni bir sınav yaparak, bu kadrolardaki görevlendirmeleri sonlandırmalı ve liyakat esasına göre kadrolu şube müdürü ataması yapmalıdır" ifadelerini kullandı.
Geylan, "Ayrıca mevcut durumda norm fazlası şube müdürlüğü görevlendirmeleri de söz konusudur. Bu durum da anlaşılır değildir. Eğer ki il ya da ilçe milli eğitim müdürlüğünde ihtiyaç var ise normlar güncellenmeli, suistimal edilen ve kamu zararına neden olan ’norm fazlası görevlendirme’ uygulaması sonlandırılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

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