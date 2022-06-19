Geyve kirazında bu sezon 10 bin ton rekolte bekleniyor

İBRAHİM YOZOĞLU - Mikroklima iklimi sayesinde birçok meyve ve sebzenin yetiştirildiği Sakarya'nın Geyve ilçesinde bu sezon 10 bin ton kiraz rekoltesi bekleniyor.

Geyve'de geçimini kirazdan sağlayan üreticiler, sabahın erken saatlerinde bahçelerinde meyve toplama mesaisine başlıyor.

Gün boyu dikkatle toplanan kirazlar, özenle kasalara yerleştirildikten sonra Safibey Ürün Toplama Merkezi ile Alifuatpaşa'daki pazara getirilerek tüccarlara ve tüketicilere ulaştırılıyor.

İlçede 10 bin ton kiraz rekoltesi bekleniyor.

Geyve Ziraat Odası Başkanı Süleyman Pınar, AA muhabirine, ilçede meyveciliğin ön planda olduğunu, ayva, üzüm, elma ve kirazın bu ürünlerin başında geldiğini söyledi.

11 bin 500 dekarlık bahçeden geçen yıl yaklaşık 10 bin ton kiraz hasat edildiğini belirten Pınar, "Bu yıl girdiler çok yüksek, çiftçi bundan muzdarip ama bunun yanında kiraz fiyatları da çiftçiyi memnun edecek şekilde. Şu andaki fiyatlar çiftçimizi bir nebze olsun rahatlattı." dedi.

Pınar, Napolyon kirazının kilogramının 15-18 lira arasında değiştiğini söyledi.

- "Kiraz kalitesinden memnunuz"

Büyük Saraçlı Mahallesi'ndeki kiraz üreticisi Muammer Yüksel de 15 dönüm bahçeden 8 ton kiraz topladığını söyledi.

Meyve kalitesinin iyi olduğunu vurgulayan Yüksel, "Fiyatlar bugünün şartlarında normal ama girdi maliyetleri de yükseldi, yine de buna şükür. Mahallenin gelir kaynağı kirazdır. Kirazın yanı sıra elma, ayva da yetiştirilir. Şu anda kiraz kalitesinden memnunuz, bugünün şartlarında fiyatlar da iyi, kendimizi kurtaracak şekilde ve tatmin ediyor. Rekoltemiz de gayet güzel, çiftçimizin de yüzü gülüyor." ifadelerini kullandı.

Kirazın sofralara kolay gelmediğini dile getiren üretici Mustafa Yüksel ise meyvenin dalında çok beklemesi durumunda çürüyebileceğini, bu nedenle hasadının çok çabuk yapılması gerektiğini kaydetti.

Sabah erken saatte işçilerle, kalabalık aileyle bahçeye gidip kiraz topladıklarını anlatan Yüksel, "Öğlen sıcakta toplanmıyor çünkü öğle sıcağında kiraz yere düşüyor. Akşama kadar toplama devam ediyor. Ara verdiğimiz öğle saatlerinde de Safibey pazarına satışa geliyoruz. Genelde İstanbul, İzmit ve Adapazarı, nadiren de Zonguldak'a gönderiyoruz. Bazen istek üzerine Sakarya merkeze direkt bahçeden toplayıp ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Kiraz toplayan Kibariye Akkuş da akşama kadar çalışıp günde 150 lira yevmiye kazandıklarını söyledi.

