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Gezen Sinema Tırı, 7-8 Ağustos tarihlerinde Adana’da

ADANA HABERLERİ  | 06.08.2020 10:56 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, başta çocuklar olmak üzere yediden yetmişe herkesi ‘ücretsiz’ olarak sinemayla buluşturmayı hedefleyen “Gezen Sinema Tırı” 7-8 Ağustos tarihlerinde Adana’da olacak.Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında 7-8 Ağustos tarihlerinde Adana’da büyük küçük herkesi ‘ücretsiz’ olarak sinemayla buluşturmaya hazırlanan Gezen Sinema Tırı, Covid-19 salgını sonrası alınan önlemlere uygun hale getirildi.Koronavirüs sinema izlemeye engel değilEklenen teknik ekipmanlarla açık havada ve sosyal mesafeye uygun gösterimler yapmak üzere yeniden düzenlenen Gezen Sinema Tırı’na, gündüz ve gece ışığına uygun 6x4 metre ölçülerinde yeni bir perde ile dış mekanda yayın yapacak ses sistemi eklenerek açık hava izleyici kapasitesi 500’e yükseltildi.Proje kapsamında gündüz iki seans halinde çocuk filmleri, akşam Türk sinemasının iz bırakmış birbirinden değerli filmleri seyircilerle buluşacak.Gezen Sinema Tırı, 7 Ağustos Cuma günü bir alışveriş merkezinin bahçesinde ilk ziyaretçilerini sinema ile buluşturacak.

Gezen Sinema Tırı, 7-8 Ağustos tarihlerinde Adana’da

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, başta çocuklar olmak üzere yediden yetmişe herkesi ‘ücretsiz’ olarak sinemayla buluşturmayı hedefleyen “Gezen Sinema Tırı” 7-8 Ağustos tarihlerinde Adana’da olacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında 7-8 Ağustos tarihlerinde Adana’da büyük küçük herkesi ‘ücretsiz’ olarak sinemayla buluşturmaya hazırlanan Gezen Sinema Tırı, Covid-19 salgını sonrası alınan önlemlere uygun hale getirildi.

Koronavirüs sinema izlemeye engel değil
Eklenen teknik ekipmanlarla açık havada ve sosyal mesafeye uygun gösterimler yapmak üzere yeniden düzenlenen Gezen Sinema Tırı’na, gündüz ve gece ışığına uygun 6x4 metre ölçülerinde yeni bir perde ile dış mekanda yayın yapacak ses sistemi eklenerek açık hava izleyici kapasitesi 500’e yükseltildi.
Proje kapsamında gündüz iki seans halinde çocuk filmleri, akşam Türk sinemasının iz bırakmış birbirinden değerli filmleri seyircilerle buluşacak.
Gezen Sinema Tırı, 7 Ağustos Cuma günü bir alışveriş merkezinin bahçesinde ilk ziyaretçilerini sinema ile buluşturacak. Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde yediden yetmişe herkesin sinema ile buluşturulması hedeflenen etkinlik kapsamında Eylül ayının sonuna kadar açık hava film gösterimlerine devam edilecek, sonrasındaki gösterimler geçtiğimiz yıl olduğu gibi öğrencilere yönelik olarak tır içerisinde yer alan 80 kişilik özel salonda sürdürülecek.

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İmsak
04:09
Sabah
05:41
Öğle
12:50
İkindi
16:37
Akşam
19:48
Yatsı
21:14

Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Avşar Eczanesi
Seyhan
Aydın Eczanesi
Seyhan
Berfin Eczanesi
Seyhan
Obalar Eczanesi
Seyhan
Ova Eczanesi
Seyhan
Özler Eczanesi
Seyhan
Şaşmaz Eczanesi
Seyhan
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