Gezginci arıcılar, çiçek balı ve polen üretimi için Kocatepe'yi tercih ediyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde kış aylarında çam balı sağımını yapan gezginci arıcılar, arı popülasyonunu artırmanın yanı sıra biyoçeşitlilik açısından zengin bir flora ve faunaya sahip Afyonkarahisar'daki Kocatepe yaylalarına ilkbahar ve yaz aylarında gelerek, yüksek kesimlerdeki bitkilerden çiçek balı ve polen üretiyor.

Büyük Taarruz'a da ev sahipliği yapan merkeze bağlı Kocatepe beldesindeki yaylalar, yüksek rakımı ve zengin bitki çeşitliliği ile mayıs ve haziran ayında sahil bölgelerinden çiçek balı ve polen üretimi için gelen gezginci arıcılardan yoğun ilgi görüyor.

Afyonkarahisar Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Derneği Başkanı Ali Akgöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocatepe'de üretilen çiçek balının çok kaliteli olduğunu ancak yeteri kadar tanıtılamadığını söyledi.

Bölgedeki yaylaların çok zengin bir floraya sahip olduğunu dile getiren Akgöl, "Bölgemizde yabani fiğ, alıç ve kekik başta olmak üzere pek çok bitki bulunuyor. Özellikle de kekik balımız çok meşhurdur ve damak tadı çok güzeldir. Biz dernek olarak bölgemizin kaliteli çiçek balını her platformda tanıtacağız. İnşallah, Kocatepe çiçek balının adını Türkiye'ye ve dünyaya duyuracağız." dedi.