Gezginci arıcılar Malatya'nın yaylarına kuruldu

Malatya'da çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda gezginci arıcı, arılarını yaylalara çıkarıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müdürü Tahir Macit, Pütürge ilçesine bağlı kırsal Arınlı Mahallesi'nin yaylalarında konaklamakta olan gezginci arıcıları ziyaret ederek, üreticilerin sorunları ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı.

Tahir Macit, Pütürge ilçesinde yaklaşık 10 bin sabit arı kovanı ve 17 bin civarında gezginci arı kovanı bulunduğunu vurgulayarak, "Burası arıcılık ve bal üretimi için uygun flora, fauna ve yüksek verimli tabii alan potansiyele sahip. Buradaki mevcut sabit arıcılık işletmelerimiz ile çevre il ve ilçelerden arıcılık faaliyetleri için konaklama yapan arıcılarımız bu bölgede bulunuyor. İlçemiz arıcılık faaliyetleri için çok elverişli bir coğrafyaya ve doğal bitki örtüsüne sahip. Arıcılarımızın bu yörenin imkanlarından azami ölçüde istifade etmeleri bizi memnun ediyor." ifadesini kullandı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinden gelen gezginci arıcı Ahmet Tutuş, 860 kovanı bulunduğunu, kovan başına ortalama 20-25 kilogram bal aldığını belirtti.